КГГА о завершении работ на Дарницком мосту: к концу 2021-го года кажется призрачным

Завершение пристроек всех съездов с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве до конца 2021 кажется призрачным.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Отметим, на мосту необходимо доработать освещение и съезды на левом берегу Днепра.

Густелев отметил, что озвученные сроки завершения работ вызывают вопросы, ведь проект 2004 года требует корректировки. "И только эта процедура (т. е. сроки до начала непосредственного строительства), согласно нормативным документам, составит почти 1,5 года", - отметил он.

Например, только корректировки проектно-сметной документации продолжаются до 6 месяцев, государственная экспертиза проекта - еще 2 месяца. Проведение тендерных процедур для определения подрядчика строительных работ - тоже 2 месяца.

"Поэтому завершение выполнения работ до конца года с соблюдением всех норм и правил выглядит призрачным", - добавил чиновник.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что столица с 2016 года неоднократно обращалась с просьбой передать мост с баланса "Укрзализныци" на баланс города и дать таким образом Киеву возможность его достроить.

"Относительно Подольско-Воскресенского мостового перехода еще раз подчеркну позицию города. Передача моста, строительство которого уже на финальной стадии, на баланс "Укравтодора", приведет к значительной отсрочке завершения работ. Опять же, из-за всех процедур, предусмотренных законом. А мост все это время будет стоять недостроенным", - подчеркнул он.

Напомним, Дарницкий мост (известный как мост Кирпы) начали строить в 2004 году. Железнодорожное движение по мосту стартовало 27 сентября 2010 года. 17 декабря 2010 года по мосту открыли автомобильное движение с левого берега на правый, а 31 мая 2011 года - с правого на левый.

В сентябре 2018-го сообщали, что стоимость завершения строительства составляет около 30 млн евро.

В начале марта 2021-го года глава "Укравтодора" Александр Кубраков и Владимир Жмак – председатель правления АО "Укрзализныця", на балансе которого находится мост, подписали меморандум о том, что "Укравтодор" в 2021 году достроит все съезды с моста.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что "Укравтодор" готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.