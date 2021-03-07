Volkswagen создает доступный электромобиль

Компания Volkswagen объявила, что она разработает и выпустит на рынок доступный электромобиль. Это будет самый маленький и недорогой электрокар в линейке немецкого автогиганта. В продаже он появится в 2025 году.

Volkswagen не стал больше ничего рассказывать об этой новинке. Известно, только, что работы над ней уже ведутся.

Сообщение компании Volkswagen не стало для нас полной неожиданностью. Еще в марте прошлого года появились слухи, что Volkswagen создает недорогой электромобиль ID.1. Предположительно, он получит две версии, в зависимости от батареи. Запас хода у него должен составить около 300 км.

Что же касается цены, то, по слухам, VW ID.1 будет стоить менее 20 000 евро, а главным рынком для него станет Европа. Цена действительно доступная, если речь идет про электромобиль, тем более европейский. Так как ID.1 рассчитан на европейских покупателей, то он получит и соответствующий хороший набор оборудования.

Компания Volkswagen сейчас также разрабатывает флагманский электрический седан. Этот проект известен как Trinity. Предполагается, что он получит систему автономного вождения 4-го уровня.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок Европы новый кроссовер. Это будет европейская версия одного из кроссоверов, которые VW продает в Китае.