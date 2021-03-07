Volkswagen создает доступный электромобиль

Компания Volkswagen объявила, что она разработает и выпустит на рынок доступный электромобиль. Это будет самый маленький и недорогой электрокар в линейке немецкого автогиганта. В продаже он появится в 2025 году.

Volkswagen создает доступный электромобиль

Volkswagen не стал больше ничего рассказывать об этой новинке. Известно, только, что работы над ней уже ведутся.

Сообщение компании Volkswagen не стало для нас полной неожиданностью. Еще в марте прошлого года появились слухи, что Volkswagen создает недорогой электромобиль ID.1. Предположительно, он получит две версии, в зависимости от батареи. Запас хода у него должен составить около 300 км.

Что же касается цены, то, по слухам, VW ID.1 будет стоить менее 20 000 евро, а главным рынком для него станет Европа. Цена действительно доступная, если речь идет про электромобиль, тем более европейский. Так как ID.1 рассчитан на европейских покупателей, то он получит и соответствующий хороший набор оборудования.

Volkswagen создает доступный электромобиль

Компания Volkswagen сейчас также разрабатывает флагманский электрический седан. Этот проект известен как Trinity. Предполагается, что он получит систему автономного вождения 4-го уровня.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок Европы новый кроссовер. Это будет европейская версия одного из кроссоверов, которые VW продает в Китае.


Максимов Віталій, Тудей

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