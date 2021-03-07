"Укрзализныця" осуществит пять спецрейсов из "красных" зон (обновлено)

Это позволит выехать из карантинных зон более 3 тыс. пассажиров.

"Укрзализныця" осуществит пять спецрейсов из "красных" зон (обновлено)
Фото: terminovo.te.ua

"Укрзализныца" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза более 2 тыс. пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы: № 043/044 Ивано-Франковск - Киев с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21. 55 и прибытием в Киев 9 марта в 08:48; №007 / 008 Черновцы - Киев с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 09:07; №149 / 150 Ворохта - Полтава с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38.

"Укрзализныця" благодарна обоим министерствам и облгосадминистрациям за понимание необходимости предоставить людям, которые внезапно оказались в красной зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона в условиях обязательного соблюдения масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию", - говорится в сообщении.

Обновлено. В УЗ уточнили, что назначено пять специальных рейсов 8 и 9 марта для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.

Кроме вышеназванных, также будут осуществлены рейсы: 135/136 Черновцы - Одесса с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01 и 117/118 Черновцы - Киев отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08 : 08.

Напомним, с 26 февраля "Укрзализныця" приостановила продажу билетов до Ивано-Франковщины. В этот же день область перешла в "красную" карантинную зону.

1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения ковида был введен и в Черновицкой области, а также - в Житомирской. "Укрзализныця" прекратила посадку и высадку пассажиров в этих областях.

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