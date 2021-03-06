В Польше не подтверждают информацию о шестом погибшем в ДТП украинце (обновлено)

Госпитализированы, по последним данным, 29 украинцев, 14 - в тяжелом состоянии.

В Польше не подтверждают информацию о шестом погибшем в ДТП украинце (обновлено)
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP

В Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань-Херсон. В результате аварии погибли 6 украинцев.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Авария произошла вблизи города Кашице.

"Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - отметил Николенко.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Консулы выехали на место происшествия, работают с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP

Фото: /Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP

В то же время, как пишет RMF24, автобус с украинскими номерами упал в кювет, в нем находилось 57 человек.

Пострадали в результате 34 человека. Их госпитализировали, в частности, в областную больницу в Перемышле, в Медицинский центр в Ярославе и областную больницу № 2 в Жешуве.

Обновление 14:48. Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что количество пострадавших украинцев возросло до 35 человек.

ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію. ????

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Дуда выразили соболезнования семьям погибших и травмированных.

Аварія поблизу Кашице, у яку потрапив автобус Познань – Херсон, дуже нас засмутила. Щонайменше 6 українців загинуло, 35 наших людей госпіталізовані. Щирі співчуття. Дякую ?? і ?? дипломатам за те, що роблять все для допомоги постраждалим і встановлення причин аварії. @AndrzejDuda

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021

Обновление 15:14. В больницах в различных городах Польши находятся 35 украинцев, травмированных, отметил в комментарии Радио Свобода генеральный консул в Люблине Василий Павлюк.

По его словам, тела погибших отправят в Украину после идентификации.

"Врачи говорят, что есть люди в очень тяжелом состоянии. Мы из-за пандемии не можем зайти к потерпевшим. Если люди будут транспортабельны, то мы их отправим в Украину. Сейчас еще 16 человек находятся в гостинице в Ярославе. Часть из них имеют легкие травмы, и мы организуем их возвращение домой", - рассказал Радио Свобода Василий Павлюк.

По данным полиции, в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей, все они являются гражданами Украины

В автобусе, который ехал из Познани в Херсон, находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли на месте, один человек - в больнице.

По предварительной информации полиции, как рассказал консул, водитель не превышал скорость.

Обновление 16:21. Как сообщили в МИД Украины, по предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В то же время пресс-секретарь воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук сообщил в комментарии Укринформу, что информация о смерти шестой жертвы аварии украинского автобуса в Польше пока не подтверждается.

По его словам, в шести польских больницах находятся 29 пострадавших пассажиров автобуса, состояние 14 из них - тяжелое.

Он также сообщил, что, по предварительной информации, все 57 пассажиров являются гражданами Украины.

В то же время генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии агентству отметил, что информация о состоянии человека, о котором раньше сообщали как об умершем в больнице, уточняется.

По словам дипломата, перевозчик уже предоставил два автобуса, которыми граждане Украины, которые не получили серьезных травм, смогут вернуться в Украину. Один из них вскоре заберет 18 человек, которых после ДТП разместили в школьном общежитии в городе Ярославе. Второй автобус перевезет легко травмированных, которые еще находятся в больницах, но их состояние не требует дальнейшего наблюдения врачей.

Напомним, в конце февраля в Люблине в результате ДТП погибли два украинца, а в Египте автобус с туристами попал в ДТП: среди пострадавших были украинцы.

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