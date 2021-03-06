В Киеве на Оболони в ДТП погибли два человека
Столкнулись "Рено" и "Шевроле".
Сегодня, 6 марта, в Оболонском районе Киева произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева в facebook.
"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Гостомельском шоссе", - говорится в сообщении.
В результате столкновения автомобилей "Рено" и "Шевроле" погибли два человека. Другие участники ДТП получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы в больницу.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей "Рено" и "Шевроле".
После завершения проверки события ему будет дана правовая квалификация.
Напомним, 5 марта на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции: в результате ДТП один человек погиб, трое травмированы.
В конце февраля в Запорожской области в результате столкновения автомобилей погибли два человека.