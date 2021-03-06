В Киеве на Оболони в ДТП погибли два человека

Столкнулись "Рено" и "Шевроле".

Сегодня, 6 марта, в Оболонском районе Киева произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева в facebook.

"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Гостомельском шоссе", - говорится в сообщении.

В результате столкновения автомобилей "Рено" и "Шевроле" погибли два человека. Другие участники ДТП получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы в больницу.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей "Рено" и "Шевроле".

После завершения проверки события ему будет дана правовая квалификация.

Напомним, 5 марта на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции: в результате ДТП один человек погиб, трое травмированы.

В конце февраля в Запорожской области в результате столкновения автомобилей погибли два человека.

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