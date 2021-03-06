В Украине начались продажи обновленного Opel Crossland

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Opel Crossland, который получил дизайн в стиле нового Opel Mokka. В базовой комплектации этот небольшой переднеприводный паркетник стоит от 499 300 гривен.

Обновленный Crossland получил заметные изменения в дизайне, которые могли бы соответствовать и новому поколению. Однако, это не новое поколение, а только рестайлинг.

У немецкого паркетника передняя часть выполнена в новом фирменном стиле Vizor. Заметные изменения произошли и в задней части автомобиля. Теперь Crossland выглядит более современно и спортивно. Особенно это заметно по псевдоспортивной комплектации GS Line+ с черными и красными акцентами.

Кроссовер стал динамичнее благодаря новым настройкам шасси и рулевого управления. Он получил модернизированную систему контроля тяги IntelliGrip.

Салон отделан новыми материалами, есть несколько новых технологий, стало больше оборудования.

В Украине обновленный Opel Crossland стоит от 499 300 до 696 800 грн, в зависимости от комплектации, двигателя и коробки передач.

Ранее стало известно, что в 2022 году в продаже появится «заряженный» электрический хэтчбек Opel Corsa. Он получит электромотор мощностью 134 л.с.