В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погибли

В Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань-Херсон. В результате аварии погибли 6 украинцев.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Авария произошла вблизи города Кашице.

"Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - отметил Николенко.

#Польща : поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Консулы выехали на место происшествия, работают с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP

Фото: /Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP

В то же время, как пишет RMF24, автобус с украинскими номерами упал в кювет, в нем находилось 57 человек.

Пострадали в результате 34 человека. Их госпитализировали, в частности, в областную больницу в Перемышле, в Медицинский центр в Ярославе и областную больницу № 2 в Жешуве.

Напомним, в конце февраля в Люблине в результате ДТП погибли два украинца, а в Египте автобус с туристами попал в ДТП: среди пострадавших были украинцы.