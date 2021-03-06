В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погибли
15 украинцев госпитализированы.
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP
В Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань-Херсон. В результате аварии погибли 6 украинцев.
Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Авария произошла вблизи города Кашице.
"Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - отметил Николенко.
#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.