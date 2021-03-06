В Украине тюнеры доработали Toyota Land Cruiser 200

В то время, как, по слухам, Toyota сняла с конвейера Toyota Land Cruiser 200, готовясь к выходу его нового поколения с индексом 300, парни из украинского тюнинг-ателье «Авто-Лайф» решили, что «старичка» ещё рано списывать. Они разработали новую тюнинг-программу для Land Cruiser 200.

В Украине тюнеры доработали Toyota Land Cruiser 200

Знаменитый японский внедорожник получил новые передний и задний бамперы, задний небольшой спойлер, массивные крылья, благодаря которым на 50 мм увеличилась ширина машины.

Салон отделан кожей синего и красного цвета, есть вставки из красного дерева. Вместо заднего дивана установили раздельные кресла от BMW 7-Series G12. Для пассажиров предложили удобный подлокотник. Внизу кресел есть вентиляция.

В Украине тюнеры доработали Toyota Land Cruiser 200

Возможно, кому-то не понравится такой доработанный «Крузак». О вкусах, как говорится, не спорят. Возможно, салон можно было сделать лучше… В любом случае, здорово, что в Украине есть тюнеры, которые могут взяться за доработку Land Cruiser 200.

В Украине тюнеры доработали Toyota Land Cruiser 200

Ранее мы сообщили, что дебют нового Toyota Land Cruiser 300 отложили. Он появится позже, чем ожидалось.


Максимов Віталій, Тудей

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