В Сумах ввели бесплатный проезд для школьников всех классов

Право бесплатного проезда действует при наличии ученического билета.

В Сумах ввели бесплатный проезд для школьников всех классов
Архівне фото
Фото: Ірина Громоцька

С сегодняшнего дня, 5 марта, школьники в Сумах могут ездить в коммунальном общественном транспорте бесплатно.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Отмечается, что исполнительный комитет внес изменения в решение от 15 января 2019 года №20 "Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП СГС «Электроавтотранс»(с изменениями)".

Эти изменения предусматривают предоставление для учащихся 1-11 классов стопроцентной льготы на проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах. Право бесплатного проезда действует при наличии ученического билета.

"Считаю, что сегодня исполком принял важнейшее решение для общества, и оно будет действовать на постоянной основе. Это хороший подарок детям и их родителям, поскольку позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет сумчан. Могу заверить, что городские власти и в дальнейшем будут работать в направлении развития коммунального транспорта, чтобы горожане получали качественную услугу за приемлемую цену", - отметил городской голова Александр Лысенко.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска призвал отменить ограничение количества пассажиров в транспорте. Он отметил, что количество сидячих мест не покрывает реальной потребности пассажиропотока, а люди вынуждены на остановках ждать своей очереди.

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