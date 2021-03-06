На Одесщине патрульное авто попало в аварию: один человек погиб, трое травмированы

Фото: https://od.npu.gov.ua/

На трассе Киев-Одесса произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции. В результате ДТП один человек погиб, трое травмированы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Инцидент произошел вечером 5 марта вблизи КП "Дачное". Автомобиль Hyundai, который двигался в направлении Одессы, столкнулся со служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Prius.

В результате столкновения погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

"Сейчас на месте аварии работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Как сообщает портал OdessaLive со ссылкой на очевидцев, стражи порядка на трассе разворачивались на специальной разметке из-за срочного вызова. Водитель Hyundai Sonata не смог избежать столкновения, в результате чего авто влетело в отбойник.

Напомним, 3 марта на Донетчине на железнодорожном нерегулируемом переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом. Водитель авто погиб.