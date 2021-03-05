На Запорожских мостах работу ведут круглосуточно и одновременно на 8 объектах

Достройка запорожских мостов включена в программу Президента "Большая стройка".

На строительстве Автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье, в состав которой входят два внеклассовых мостовых перехода, задействовано 389 работников генподрядного и субподрядных предприятий. Работы ведутся круглосуточно и одновременно на 8 объектах магистрали, сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

Достройка запорожских мостов включена в программу Президента "Большая стройка", полностью объект будет завершен в 2021 году.

В настоящее время работы продвигаются на балочном мосту (сооружения №3, 4 и 5), на вантовом мосту (сооружения №9 и 10), а также на железнодорожном путепроводе (по ул. Тюленина, на подъезде к мосту Преображенского) и съезде с вантового моста.

"И, конечно же, в круглосуточном режиме мостостроители работают в колыбели строительства запорожских мостов - на строительной площадке №1 в районе Кривой бухты", - отмечается в сообщении.

На вантовом мосту мостостроители с помощью плавкрана LK-800 уже установили две временных монтажных опоры. На стройплощадке со стороны о. Хортица пока накапливают металлоконструкции пролетного строения сооружения. Такое же накопление металлоконструкций пролетного строения сооружения продолжается на съезде с вантового моста.

На стройплощадке в районе Кривой бухты, где, как окрестили горожане, рождается запорожский мост, уже собраны две секции пролетного строения вантового моста, которые ждут транспортировки и монтажа. Мостостроители работают над укрупнением третьей такой секции.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в рамках президентской программы в 2021 году будет полностью достроен Дарницкий мост в Киеве, работы на котором были заморожены более 10 лет назад. Меморандум о его достройке в среду, 3 марта, был подписан между Укравтодором и Укрзализныцей, на балансе которой находится Дарницкий мост. Кроме того, Тимошенко обратился к руководству КГГА с предложением отдать на баланс государства Подольско-Воскресенский мост, ведь Укравтодор сможет достроить этот столичный долгострой полностью за один строительный сезон.

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