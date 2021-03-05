Будет ли штраф за отсутствие стикера страхового полиса на ветровом стекле?

В связи с последними нововведениями стикеры автогражданки на ветровом стекле не имеют смысл, ведь наличие полиса полицейские проверяют независимо от того, есть он или нет. Так нужно ли его прикреплять? В этом вопросе разобрались юристы компании «Дорожный адвокат».

Будет ли штраф за отсутствие стикера страхового полиса на ветровом стекле?

При покупке полиса страховая компания обязана бесплатно выдать специальный знак (то есть стикер).

В документе Порядок заполнения и использования специального знака говорится, что спецзнак предназначен для того, чтобы контролировать наличие у водителя страхового полиса. В этом же документе указывается, где он должен закрепляться.

Раньше правоохранители должны были останавливать машины, у которых отсутствовал такой специальный знак. Однако, три года назад от этой практики отказались.

К тому же в Кодексе об административных правонарушениях ничего не говорится о том, какое должно быть наказание за отсутствие стикера автогражданки на ветровом стекле.

Получается, что нормативные акты предусматривают размещение стикера автогражданки на лобовым стекле, но закон не наказывает за его отсутствие.

Ранее юристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» автомобиль.


Максимов Віталій, Тудей

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