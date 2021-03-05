Skoda показала салон нового компактного кроссовера

Компания Skoda показала эскизы салона своего нового компактного кроссовера Skoda Kushaq. Его официальная премьера состоится 18 марта текущего года.

Skoda Kushaq разработан специально для Индии на платформе MQB-A0, которая лежит в основе недорогих моделей. Не исключено, что со временем он станет глобальной моделью.

Внешне Kushaq похож на прошлогодний концепт Vision IN. У него будет просторный салон и вместительный багажник, что характерно для всех моделей чешского автогиганта.

Судя по эскизам, у нового чешского компактного кроссовера будет цифровая приборная панель, а также сенсоры вместо некоторых кнопок. На эскизах видно двухспицевое рулевое колесо.

В линейку двигателей войдут два силовых агрегата, адаптированных для индийского рынка. Это моторы 1.0 TSI и 1.5 TSI. Адаптация заключается в том, что они лучше реагируют на бензин низкого качества.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет еще более просторным, чем сейчас. Правда, она появится не на всех рынках.