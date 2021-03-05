ТОП-10 самых надежных автомобилей

При покупке автомобиля нужно обращать внимание не только на его красоту, оборудование, расход топлива, но и на такой показатель, как надежность. Аналитики iSeeCars.com, проанализировав около 12 млн б/у автомобилей, проданных в прошлом году, назвали самые надежные модели.

ТОП-10 самых надежных автомобилей

Топ возглавил Toyota Land Cruiser. На него пришлось более 16% всех машин, проехавших более 200 тыс. миль.

На втором месте оказался ещё один японский внедорожник - Toyota Sequoia. На его долю пришлось 11% автомобилей с пробегом более 200 тыс. миль.

На третьем месте американский внедорожник Chevrolet Suburban. На его долю пришлось 5,1% автомобилей с пробегом более 200 тыс. миль.

В пятерку этого рейтинга также вошли большой внедорожник Ford Expedition (4,9%) и среднеразмерный внедорожник Toyota 4Runner (4,1%).

ТОП-10 самых надежных автомобилей

Нужно отметить, что модели компании Toyota буквально доминируют в этом рейтинге. В десятке лучших их сразу шесть! В нее также вошли Toyota Avalon, Toyota Highlander и Toyota Tundra.

Также в десятку лучших этого рейтинга включили Chevrolet Tahoe и GMC Yukon XL.

Ранее эксперты назвали ТОП-10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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