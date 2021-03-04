Военный из ВМС Таиланда вернулся на горящий корабль, чтобы спасти четырех котов

Военный из ВМС Таиланда вернулся на горящий корабль в Андаманском море, чтобы спасти четырех котов.

Об этом сообщает BBС.

Рыболовецкое судно Phamonsin Nava загорелось недалеко от острова Ко Аданг. Все восемь членов экипажа были эвакуированы. Позже спасатели отправились проверять место разлива нефти и заметили на корабле животных.

Один из военных подплыл к перевернутой лодке, посадил котов себе на спину и поплыл с ними в безопасное место.

"Я сразу снял рубашку и надел спасательный жилет, чтобы прыгнуть в море. Пламя было в задней части лодки, но она начала тонуть, поэтому я знал, что должен действовать быстро", - рассказал 23-летний военный Татсафон Сайи из подразделения воздушной и береговой обороны Королевского военно-морского флота Таиланда.

Сейчас о животных заботятся военные на своем командном пункте. Судно же затонуло в море.

Напомним, ранее в Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления агрессивного кота в кабине пилотов.