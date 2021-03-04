Дебют нового Toyota Land Cruiser 300 отложен: известно почему

Копания Toyota обещала начать принимать заказы на Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, в апреле 2021 года. Однако, она вынуждена перенести это на май, сообщает BestCarWeb. Причина – нехватка комплектующих.

Дебют нового Toyota Land Cruiser 300 отложен: известно почему

Таким образом, продажи Toyota Land Cruiser 300 начнутся в июле текущего года. Дилеры начнут получать эту новинку в конце лета.

Правда, проблема с нехваткой компонентов может оказаться серьезней, и тогда, по слухам, появление нового Land Cruiser задержится не на один, а на три месяца.

Японские журналисты утверждают, что компания Toyota уже сняла с конвейера Land Cruiser 200, но у дилеров эта модель еще осталась.

Напомним, что новый Land Cruiser может получить гибридную силовую установку. Такая же силовая установка будет и у нового Prado.

Ранее стало известно, что в линейку двигателей Toyota Land Cruiser 300 могут войти три силовых агрегата V6. То есть мотора V8 у него не будет.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Единый электронный билет вскоре внедрят по всей УкраинеЕдиный электронный билет вскоре внедрят по всей Украине
Стивен Сигал представил украинскую бронированную амфибиюСтивен Сигал представил украинскую бронированную амфибию
Renault тестирует конкурента Nissan QashqaiRenault тестирует конкурента Nissan Qashqai
В Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИВ Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИ
В Украине начался прием заказов на обновленную Toyota CamryВ Украине начался прием заказов на обновленную Toyota Camry
Блок рекламы


Похожие новости
Известно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в УкраинуИзвестно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в Украину
Toyota RAV4 может самопроизвольно загореться - большое расследованиеToyota RAV4 может самопроизвольно загореться - большое расследование
В Украине начался прием заказов на обновленную Toyota CamryВ Украине начался прием заказов на обновленную Toyota Camry
Toyota Land Cruiser 300 - первые фотоToyota Land Cruiser 300 - первые фото
Известно, что входит в «базу» седана Kia Rio, выпускаемого ЗАЗИзвестно, что входит в «базу» седана Kia Rio, выпускаемого ЗАЗ
Известно, сколько зарплат украинцам нужно отложить на Kia SportageИзвестно, сколько зарплат украинцам нужно отложить на Kia Sportage
В Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларовВ Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларов
“Капсула времени“: Блогер показал “новую“ Toyota Camry 40“Капсула времени“: Блогер показал “новую“ Toyota Camry 40
Новый Mitsubishi Outlander уже начали отправлять дилерамНовый Mitsubishi Outlander уже начали отправлять дилерам
В Англии нашли «кладбище» внедорожников Land RoverВ Англии нашли «кладбище» внедорожников Land Rover
Последние новости
Подгружаем последние новости