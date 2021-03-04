Дебют нового Toyota Land Cruiser 300 отложен: известно почему

Копания Toyota обещала начать принимать заказы на Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, в апреле 2021 года. Однако, она вынуждена перенести это на май, сообщает BestCarWeb. Причина – нехватка комплектующих.

Таким образом, продажи Toyota Land Cruiser 300 начнутся в июле текущего года. Дилеры начнут получать эту новинку в конце лета.

Правда, проблема с нехваткой компонентов может оказаться серьезней, и тогда, по слухам, появление нового Land Cruiser задержится не на один, а на три месяца.

Японские журналисты утверждают, что компания Toyota уже сняла с конвейера Land Cruiser 200, но у дилеров эта модель еще осталась.

Напомним, что новый Land Cruiser может получить гибридную силовую установку. Такая же силовая установка будет и у нового Prado.

Ранее стало известно, что в линейку двигателей Toyota Land Cruiser 300 могут войти три силовых агрегата V6. То есть мотора V8 у него не будет.