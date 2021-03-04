Как подготовить автомобиль к весне

Пришла весна, и, значит, пора подготовить автомобиль к теплому времени года. Сегодня мы расскажем, как нужно подготовить свой автомобиль к весне.

Как подготовить автомобиль к весне

Большинство автомобилистов после наступления первого месяца весны меняют колеса и проводят техосмотр автомобиля. Но только немногие из них наводят лоск – делают химчистку салона и полировку кузова. Некоторые – меняют дворники.

Перед сменой колес нужно осмотреть летнюю резину и диски. Если протектор и индикатор износа шин будут на одном уровне или протектор выше, значит, нужны новые шины.

Если при осмотре дисков вам показалось, что они деформировались, то рекомендуем заехать на шиномонтажку, чтобы специалисты провели проверку.

После наступления весны многие автомобилисты просто хорошенько моют свои автомобили, радуясь теплой погоде. Но они забывают, что нужно очистить от дорожных реагентов лакокрасочное покрытие и хромированные элементы. Ветровое стекло рекомендуем отполировать средством для глубокой очистки.

Кроме того, нужно вернуть прозрачность фарам. Это легко сделать, не удивляйтесь, при помощи средства для устранения царапин на кузове.

При уборке салона особое внимание обратите на ковровое покрытие, на котором после зимы обязательно остались следы реагентов. Избавиться от них можно при помощи пенообразных средств для чистки ворса.

Ранее мы рассказали о том, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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