В Украине изменили правила перевозки детей в автокреслах

В Украине в ближайшее время внесут изменения в Правила дорожного движения, которые касаются перевозки детей в автокреслах. Соответствующее постановление уже утвердило правительство.

До сих пор про детское автокресло в ПДД говорили как про «специальное средство». Теперь оно официальным языком называются «детская удерживающая система».

Конечно, это не самое главное изменение. Главное, что запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет или ростом до 145 сантиметров без «детской удерживающей системы».

Тому, кто нарушит это правило, придется заплатить в государственный бюджет штраф в размере 510 гривен. Если правоохранители зафиксируют повторное такое правонарушение, то штраф увеличится до 850 гривен.

Кроме того, в ПДД будет указано, в каких транспортных средствах в качестве исключения можно обойтись без «детских удерживающих систем». Среди них, например, автобусы.

Предполагается, что благодаря таким изменениям в ПДД будет обеспечена лучшая безопасность детей при их перевозке.

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