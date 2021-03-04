В Донецкой области легковой автомобиль попал под электричку, водитель погиб

Пассажир автомобиля доставлен в больницу с травмами.

Сегодня утром в Донецкой области на нерегулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, 3 марта, в 09:30 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, происшедшем примерно в 09:00 в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским пригородным поездом сообщением «Скотоватая - Славянск» на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровского района. В результате происшествия в автомобиле были зажаты конструкциями транспортного средства два человека, один из которых до прибытия спасателей был извлечен представителями Вооруженных Сил Украины и бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента демонтировали водительскую дверь автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения и передали тело работникам полиции.

Для ликвидации последствий ДТП от Главного управления было привлечено 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Движение по железнодорожному пути временно остановлено на время проведения следственных действий.

Напомним, в июне прошлого года в Мелитопольском районе в результате ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ, пассажирку госпитализировали.