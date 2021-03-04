Украинские АЗС за месяц подняли стоимость автогаза на 17%

В феврале 2021 года украинские сети АЗС увеличили стоимость автогаза в среднем на 2,2 грн/л, - до 15,39 грн за литр. То есть за месяц этот вид автомобильного топлива в нашей стране подорожал сразу на 17%.

Автогаз в прошлом месяце подорожал практически на всех украинских АЗС. Так, например, в сети SOCAR по состоянию на 1 марта 2021 года владельцы автомобилей с ГБО могли заправиться за 16,48 грн за литр, а в сети ОККО – за 15,99 грн за литр.

На заправках сетей "Укрнафта", "Авиас" и ANP, которые входят в группу "Приват", голубое топливо для автомобилей увеличилось в цене в феврале в среднем на 2,20 грн/л. В начале весны его цена составляла 14,70 грн/л.

Между тем, операторы топливного рынка рассчитывают, что в марте увеличится спрос на сжиженный газ. Некоторые эксперты прогнозируют небольшой рост цен.

Ранее эксперты объяснили, почему в Украине дорожает бензин. Одна из причин этого заключается в том, что украинские АЗС несвоевременно реагируют на рост цен на нефть на мировом рынке. Из-за отложенного спроса рост цен на топливо произошел не в декабре 2020 года, а в феврале 2021 года.