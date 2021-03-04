Лоукост подразделение Turkish Airlines впервые откроет рейсы в Украину

Лоукост подразделение Turkish Airlines — AnadoluJet — впервые начнет полеты в Украину с 30 марта. Об этом сообщили в украинском представительстве авиакомпании, пишет avianews.com.

Фото: avianews.com

График полетов

Расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30.

Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.

Что с билетами

Лоукост пока еще не открыл продажу билетов. Тарифы в системы бронирования пообещали загрузить в ближайшее время.

Как и Turkish Airlines, AnadoluJet будет обслуживаться в киевском аэропорту Борисполь.

Что известно о перевозчике

На маршруте Анкара-Киев новый авиаперевозчик будет конкурировать с другим турецким лоукостом — Pegasus Airlines, который летает по схожему расписанию.

Особенностью AnadoluJet является упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса.