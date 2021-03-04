Лоукост подразделение Turkish Airlines впервые откроет рейсы в Украину
Лоукост подразделение Turkish Airlines — AnadoluJet — впервые начнет полеты в Украину с 30 марта. Об этом сообщили в украинском представительстве авиакомпании, пишет avianews.com.
График полетов
Расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.
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Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30.
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Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.
Что с билетами
Лоукост пока еще не открыл продажу билетов. Тарифы в системы бронирования пообещали загрузить в ближайшее время.
Как и Turkish Airlines, AnadoluJet будет обслуживаться в киевском аэропорту Борисполь.
Что известно о перевозчике
На маршруте Анкара-Киев новый авиаперевозчик будет конкурировать с другим турецким лоукостом — Pegasus Airlines, который летает по схожему расписанию.
Особенностью AnadoluJet является упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса.
Лоукост будет летать в Киев на Boeing 737 с максимальным числом мест — 189. Такую рассадку использует крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair.