Лоукост подразделение Turkish Airlines впервые откроет рейсы в Украину

Лоукост подразделение Turkish Airlines — AnadoluJet — впервые начнет полеты в Украину с 30 марта. Об этом сообщили в украинском представительстве авиакомпании, пишет avianews.com.

Лоукост подразделение Turkish Airlines впервые откроет рейсы в Украину
Фото: avianews.com

График полетов

Расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

  • Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30.

  • Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.

Что с билетами

Лоукост пока еще не открыл продажу билетов. Тарифы в системы бронирования пообещали загрузить в ближайшее время.

Как и Turkish Airlines, AnadoluJet будет обслуживаться в киевском аэропорту Борисполь.

Что известно о перевозчике

На маршруте Анкара-Киев новый авиаперевозчик будет конкурировать с другим турецким лоукостом — Pegasus Airlines, который летает по схожему расписанию.

Особенностью AnadoluJet является упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса.

Лоукост будет летать в Киев на Boeing 737 с максимальным числом мест — 189. Такую рассадку использует крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Единый электронный билет вскоре внедрят по всей УкраинеЕдиный электронный билет вскоре внедрят по всей Украине
Стивен Сигал представил украинскую бронированную амфибиюСтивен Сигал представил украинскую бронированную амфибию
Renault тестирует конкурента Nissan QashqaiRenault тестирует конкурента Nissan Qashqai
В Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИВ Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИ
В Украине начался прием заказов на обновленную Toyota CamryВ Украине начался прием заказов на обновленную Toyota Camry
Блок рекламы


Похожие новости
Известно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в УкраинуИзвестно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в Украину
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
Новый украинский лоукост Bees Airline зарегистрировал первые самолетыНовый украинский лоукост Bees Airline зарегистрировал первые самолеты
"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у производителя"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у производителя
United Airlines прекращает полеты некоторых Boeing 777 после того, как двигатель начал разваливаться в воздухеUnited Airlines прекращает полеты некоторых Boeing 777 после того, как двигатель начал разваливаться в воздухе
Wizz Air запустит летом рейсы из Киева в Бургас: билеты уже естьWizz Air запустит летом рейсы из Киева в Бургас: билеты уже есть
SkyUp откроет пять новых маршрутов в ЕвропуSkyUp откроет пять новых маршрутов в Европу
SkyUp запускает рейсы из Украины в ИталиюSkyUp запускает рейсы из Украины в Италию
SkyUp запустит рейсы из Украины в два итальянских городаSkyUp запустит рейсы из Украины в два итальянских города
Новая авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута в Украину из ИталииНовая авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута в Украину из Италии
Последние новости
Подгружаем последние новости