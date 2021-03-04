Известно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в Украину

Mitsubishi Outlander нового, четвертого, поколения, появится в Украине в 2022 году, как и в остальной Европе. Японцы уже начали выпускать эту новинку.

В 2021 году новый Outlander начнут продавать в Японии, а также в США и Канаде. Сколько он будет стоить – пока точно не известно.

На данный момент мы знаем, что Mitsubishi Outlander нового поколения создан на той же платформе, что и Nissan Rogue. Он немного увеличился в размерах по сравнению с моделью третьего поколения. Поэтому у него стал просторней салон. Внешне он будет немного напоминать концепт Engelberg Tourer.

Салон получил заметные изменения, в том числе новую обивку и оборудование. Кстати, ранее многого из этого оборудования у Outlander не было.

Под капотом находится четырехцилиндровый 2,5 л бензиновый двигатель на 184 л.с. Он работает вместе с вариатором. Будет также версия с гибридной силовой установкой.

В Украине сейчас можно купить Mitsubishi Outlander с 2,0 л мотором за 685 000 гривен. Это цена стандартной комплектации.

Ранее мы сообщили, что новый Outlander уже начали отправлять дилерам в Японии.