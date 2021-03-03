Продажи легковых авто снизились. Что покупали украинцы в феврале

В феврале украинцы приобрели и зарегистрировали 6336 новых легковых автомобилей, что на 9% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Укравтопром.

Продажи легковых авто снизились. Что покупали украинцы в феврале
Фото: ukrautoprom.com.ua

По сравнению с предыдущим месяцем потребительская активность на авторынке выросла на 10%. Но, напомним, что в январе полмесяца действовали усиленные карантинные ограничения в работе автосалонов.

Что покупали украинцы

Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла к себе японская марка Toyota. В результате февральский показатель Toyota — 882 регистрации. От своего февральского результата прошлого года Тойота отстала на 19%.

Второй по количеству полученных номеров (863 шт.) была марка Renault, недобравшая 29% к показателю годичной давности.

Skoda прибавила почти 26% к февральским продажам и закончила месяц на отметке 462 проданных автомобиля, что позволило ей занять третью строчку рейтинга новых легковых авто.

На четвертом месте Kia с результатом 417 зарегистрированных продаж (-13%).

Замыкает лидерскую пятерку февраля Hyundai — 334 авто этой корейской марки получили украинскую регистрацию (-6%).

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