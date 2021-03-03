В Сети показали Dacia Logan с пробегом 1 млн км

Редкий автомобиль может похвастаться пробегом в 1 млн километров. Тем более, если это Dacia, которая считается бюджетным брендом. Однако, оказывается, автомобили Dacia могут быть очень надежными. В Сети показали Dacia Logan MCV с пробегом в 1 млн км.

Этот универсал Logan первого поколения сейчас ездит по дорогам Алжира. Если первое поколение этого универсала вряд ли заслужит награду за дизайн, то награду за надежность, пожалуй, ему могут дать.

Если быть более точным, то этот Logan MCV уже проехал более 1,1 млн километра. То есть можно считать, что он 30 раз объехал вокруг Земли! Не удивительно, что выглядит он не очень привлекательно. Окраска кузова поблекла, выцвела радиаторная решетка, фары стали мутными.

Владелец этого универсала утверждает, что двигатель у него стоит родной. Секрет долголетия он видит в том, чтобы не попадать в ДТП и регулярно обслуживать машину.

Ранее мы показали VW Golf с пробегом 995 тысяч километров, который за 850 евро выставили на продажу в Германии.