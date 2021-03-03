Subaru разрабатывает «заряженный» универсал

Subaru планирует представить во второй половине 2021 года «заряженную» версию универсала повышенной проходимости Subaru Levorg. В продаже новинка появится в конце 2021 года.

Subaru разрабатывает «заряженный» универсал

Сейчас Subaru Levorg второго поколения оснащается четырехцилиндровым 1,8 литровым оппозитным бензиновым турбодвигателем мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который работает в паре с вариатором.

Компания Subaru считает, что будет достаточно много покупателей на более мощную версию с модернизированным 2,4 л оппозитным турбомотором мощностью 272 л.с. от нового Subaru WRX. По слухам, он будет работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

«Заряженный» Levorg от стандартной версии будет отличаться не только мотором, но также внешне и в салоне. Правда, какие именно у него произойдут изменения – пока не известно.

Subaru разрабатывает «заряженный» универсал

Ожидается, что эта новинка дебютирует осенью текущего года. Сразу после этого начнутся её продажи.

Ранее мы сообщили, что Subaru планирует разработать новый электрический кроссовер, сравнимый по размерам с Subaru Forester. Не исключено, что он появится в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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