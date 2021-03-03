Subaru разрабатывает «заряженный» универсал

Subaru планирует представить во второй половине 2021 года «заряженную» версию универсала повышенной проходимости Subaru Levorg. В продаже новинка появится в конце 2021 года.

Сейчас Subaru Levorg второго поколения оснащается четырехцилиндровым 1,8 литровым оппозитным бензиновым турбодвигателем мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который работает в паре с вариатором.

Компания Subaru считает, что будет достаточно много покупателей на более мощную версию с модернизированным 2,4 л оппозитным турбомотором мощностью 272 л.с. от нового Subaru WRX. По слухам, он будет работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

«Заряженный» Levorg от стандартной версии будет отличаться не только мотором, но также внешне и в салоне. Правда, какие именно у него произойдут изменения – пока не известно.

Ожидается, что эта новинка дебютирует осенью текущего года. Сразу после этого начнутся её продажи.

Ранее мы сообщили, что Subaru планирует разработать новый электрический кроссовер, сравнимый по размерам с Subaru Forester. Не исключено, что он появится в 2021 году.