Volvo представила электрический кроссовер-купе C40 Recharge с запасом хода 420 километров

Автопроизводитель Volvo представил новый электрический кроссовер-купе C40 Recharge. Это переделанная версия имеющейся модели XC40 Recharge с незначительными изменениями в дизайне. Об этом пишет CNET.

Volvo представила электрический кроссовер-купе C40 Recharge с запасом хода 420 километров

Volvo

Производитель утверждает, что это первая модель компании, которая изначально задумывалась как электромобиль — без ДВС или гибридных решений. Ключевые изменения в дизайне претерпела крыша и задняя часть автомобиля. Новая модель получила более гладкие линии в дизайне кузова и светодиодные фонари с пиксельной технологией.

Volvo представила электрический кроссовер-купе C40 Recharge с запасом хода 420 километров

Volvo

Также Volvo утверждает, что это первый электромобиль с полностью кожаным салоном. Он будет поставляться с уникальным цветом и одним вариантом отделки. Салон похож на XC40 — с цифровой приборной панелью и большим сенсорным экраном.

Volvo представила электрический кроссовер-купе C40 Recharge с запасом хода 420 километров

Volvo

Что касается мощности, то электромобиль оснащён двигателем на 402 лошадиных силы и батареей на 78 кВт·ч. Максимальный запас хода составляет 420 километров. Разгон кроссовера до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 180 километров в час. Компания утверждает, что C40 можно зарядить на 80 % за 40 минут.

Volvo С40 будет доступен для покупки исключительно по интернету и по фиксированной цене. Предположительно, стартовая цена составит около $60 тысяч. Вместе с электромобилем клиент получит пакет услуг, который включает в себя помощь на дороге, обслуживание, гарантию, домашнее зарядное устройство и страховку, если она необходима. Производство модели начнётся этой осенью, а продажи, предположительно, стартуют в конце года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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