Штраф за трещину на лобовом стекле незаконный, - юристы

Полицейские, обнаружив трещину на лобовом стекле автомобиля, штрафуют водителей на 340 гривен, ссылаясь, что они управляют транспортным средством с техническими неисправностями. При повторном таком правонарушении могут лишить водительских прав на срок до шести месяцев. Однако, автоюристы утверждают, что такой штраф незаконен.

Штраф за трещину на лобовом стекле незаконный, - юристы

Дело в том, что национальные стандарты Украины сколы и трещины на лобовом стекле не относят к техническим неисправностям автомобиля.

В п.п. 31.4 ПДД есть четкий список технических неисправностей и случаев, когда запрещается эксплуатация транспортных средств. В этом списке не упоминается «трещина на ветровом стекле в зоне работы стеклоочистителей».

Юристы утверждают, что в ПДД трещина на стекле не относится к технической неисправности машины, при которой запрещается её эксплуатация. Трещина всего лишь указывает на повреждение стекла, а не про техническую неисправность автомобиля.

Согласно пунктам 31.1, 31.3, 31.4 ПДД можно ездить на машинах с трещиной на лобовом стекле. Водителей в этом случае нельзя привлекать к ответственности по ч. 1 ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее мы рассказали о том, законный ли штраф за не включенную “аварийку“ при остановке автомобиля полицией.


Максимов Віталій, Тудей

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