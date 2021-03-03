Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей

Ежегодно разные организации публикуют свои собственные рейтинги надежности автомобилей. Один из самых престижных таких рейтингов составляет американская компания J.D. Power, которая опрашивает большое количество автомобилистов. Предлагаем вам рейтинг 2021 года самых надежных трехлетних автомобилей по версии J.D. Power.

Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей

Самые надежные трехлетние автомобили у Lexus. За последние 12 месяцев их владельцы реже всего сталкивались с какими-то проблемами.

Немецкие автомобили Porsche оказались на втором месте по надежности в этом рейтинге. Причем Porsche 911 вновь признан самым безотказным автомобилем.

Южнокорейские машины Kia заняли почетное третье место, обогнав всех своих конкурентов.

В пятерку самых надежных трехлетних машин также попали модели Toyota, Buick и Cadillac. Американские бренды разделили между собой пятое место.

Шестое место занял Hyundai, седьмое – Genesis, восьмое – Lincoln, девятое – Acura, а десятое – BMW.

Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей

На противоположном конце рейтинга оказались автомобили Land Rover, что немного удивительно, учитывая их премиальный сегмент.

Ранее эксперты назвали десять самых надежных автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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