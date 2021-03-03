Toyota RAV4 может самопроизвольно загореться - большое расследование

В США начато официальное расследование жалоб владельцев кроссоверов Toyota RAV4 на то, что они могут самопроизвольно загореться. Если это подтвердится, то под отзыв попадет почти 2 миллиона таких автомобилей.

Toyota RAV4 может самопроизвольно загореться - большое расследование

Речь идет о Toyota RAV4, выпущенных в 2013-2018 годах. Некоторые автомобилисты сталкивались с тем, что автомобиль во время движения внезапно останавливался, а потом происходило возгорание в левой части моторного отсека.

Предполагается, что проблема заключается в аккумуляторной батареи. Однако, до конца причина инцидентов ещё не выяснена.

Обычно расследования американское Национальное управление безопасности дорожного движения проводит достаточно долго, несколько месяцев. И автопроизводители не сразу соглашаются на сервисную кампанию. Они оспаривают результаты расследований. Поэтому если и будет отзыв Toyota RAV4, то пока даже нельзя примерно сказать, когда конкретно.

Ранее мы назвали “секретные“ фишки кроссовера Toyota RAV4, который входит в число самых популярных моделей в Украине.


Максимов Віталій, Тудей

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