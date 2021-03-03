Объездную дорогу в Харькове Укравтодор будет ремонтировать сразу с двух сторон

Ремонт дороги не проводился более 10 лет.

Укравтодор начинает капитальный ремонт объездной дороги Харькова, которая не обновлялась много лет. Об этом Укравтодор сообщил на своей странице в Facebook.

«Капитальный ремонт на объездной дороге вокруг г. Харьков не проводился более 10 лет, и межремонтный срок исчерпан на 100%. К тому же резкие скачки температуры этой зимой и постоянное движение транзитного большегрузного транспорта привели к значительной аварийной ямочности, а на некоторых участках дорожное покрытие уже полностью разрушено», - говорится в сообщении.

Планируется, что вскоре будут начаты подготовительные работы. При этом фрезерование дорожного покрытия на объездной дороге начнется сразу с двух сторон:

- от Дергачевской развязки в сторону Пятихаток к работе приступит подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг»;

- от Роганского жилмассива в сторону Безлюдовки - подрядная организация ООО «Славдорстрой».

В целом на протяжении 2 лет, выделенных на выполнение контракта, на 58 километрах объездной дороги по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка будет полностью обновлено покрытие, установлены новые автомобильные знаки, нанесена новая разметка и обустроены обочины.

Напомним, ранее глава Укравтодора Александр Кубраков анонсировал начало работ по ремонту трассы М-05 Киев-Одессы в рамках реализации совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.