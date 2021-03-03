"Укрзализныця" напомнила, как перевозить котов

Перевозить животных можно в поездах и вагонах всех категорий, а в СВ - при условии выкупа всех мест.

"Укрзализныця" напомнила пассажирам правила перевозки домашних животных, в частности, - котов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, перед посадкой пассажир с четвероногим другом должен показать багажную квитанцию, ветеринарный документ на животное, и иметь с собой емкость с абсорбирующим дном (кошачий туалет, - ред.).

Отмечается, что во время путешествия необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы и держать животное на местах для размещения ручной клади.

При этом перевозить котов можно в поездах и вагонах всех категорий, кроме СВ. Перевозить животных в СВ можно при условии выкупа всех мест.

"Путешествуйте комфортно вместе со своими четвероногими друзьями", - отметили в УЗ.

Фото: "Укрзализныця"

Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" увеличила норму перевозки животных в салоне.