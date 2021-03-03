Автопарки украинских депутатов: на чем слуги народа добираются на работу

Прошедший 2020 год многие называли очень сложным годом. При этом если судить по новеньким автомобилям украинских народных депутатов, то создается впечатление, что прошлый год был не так уж и плох.

Журналисты из BIHUS info выяснили, на каких новых авто ездят депутаты.

Депутаты ездят на разных машинах, но очень любят дорогие авто, такие как новый BMW Х5. При этом на Х5 ездят два нардепа из одной партии, и такой автомобиль, по словам журналистов, стоит около 2,5 миллиона гривен. Нардепы любят и Land Cruiser, которые стоят также около 2,5 миллиона гривен.

Кроме того, есть и попроще машины, например, даже битые, которые привозят из США . Речь идет о Toyota RAV4. И хотя эта машина стоит дешевле, чем Land Cruiser, на нее нацепили «козырные» номера, которые стоят 36 тысяч гривен.

Также в автопарке депутатов есть новенький внедорожник Volvo XC90. Такое авто стоит от 1,5 до 2 миллионов гривен. Новый Lexus ES 350 2020 го в среднем стоит 1,7 миллиона гривен.

Журналисты также отмечают, что довольно часто дорогие авто депутаты оформляют на своих родственников. Например, Mercedes-Benz GLS 400, стоимостью 3,5 миллиона гривен депутат записал на супругу.

Mercedes S-класса за 6 миллионов гривен также можно увидеть у депутатов. А также новые Audi A8 за 4,3 миллиона гривен. Кроме того, у нардепов есть Maybach, Rolls-Royce и другие люксовые авто.