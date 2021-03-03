"Укрзализныця" прекращает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

Будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

"Укрзализныця" прекращает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях
Фото: sannews.com.ua

"Укрзализныця" приняла решение о прекращении продажи билетов в Черновицкой и Житомирской областях из-за отнесения этих регионов к "красной" зоне по уровню эпидемической опасности.

Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщили в пресс-службе перевозчика.

Продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях приостановят с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина).

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

В компании уточнили, что пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами "красной" зоны.

"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры по полученным билетам смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений", - сообщили в "Укрзализныце".

Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 1 марта объявила об отнесении к "красной" зоне Житомирской области в связи с увеличением количества больных коронавирусом.

1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения ковида введен и в Черновицкой области.

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