В МИДе сообщили дату спецрейса для возвращения украинцев из Израиля

Авиарейс из Тель-Авива запланирован на 4 марта.

В МИДе сообщили дату спецрейса для возвращения украинцев из Израиля
Фото: twitter.com/OlegNikolenko

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили дату авиарейса из Тель-Авива для возвращения украинцев на Родину. Он запланирован на 4 марта.

"Рейс из г. Тель-Авив в г. Киев авиакомпании МАУ PS 1778 состоится 04.03.2021 в 05.30 утра", - сообщает пресс-служба МИД.

В связи с требованиями израильской стороны этот рейс не регулярный, а потому авиакомпания МАУ не может осуществлять продажу билетов на своем официальном сайте.

Купить билет можно у компании-партнера МАУ - Caspi Aviation, (BenYehuda 1, Tel Aviv, Israel, 03-5100213, INFO@CASPI-AVIATION.CO.IL) перейдя по ссылке.

В МИДе напомнили, что иностранцам (в том числе гражданам Украины) не нужно получать специальное разрешение на выезд из Израиля.

Ранее сообщалось, что Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой.

Согласно последнему решению правительства Израиля, до 6 марта ограничена работа всех пунктов пропуска через государственную границу. Аэропорт Бен Гурион пока принимает только специальные эвакуационные рейсы. Границы Израиля для регулярных рейсов пока остаются закрытыми.

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