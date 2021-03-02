В Сети впервые показали новый Honda CR-V

Компания Honda начала тестировать на дорогах общего пользования кроссовер Honda CR-V нового, шестого, поколения. Фотошпионы разместили в Сети его фотографии.

В Сети впервые показали новый Honda CR-V

Судя по всему, новый CR-V будет немного больше, чем модель предыдущего поколения. Радиаторная решетка станет больше, а боковые зеркала заднего вида поменяют свое месторасположение.

Какие изменения произойдут в салоне – пока не известно. Однако, нет сомнений, что они будут заметными. С тех пор, как дебютировал Honda CR-V пятого поколения, прошло больше четырех лет. За это время появилось много новых технологий. Новое поколения этого кроссовера получит некоторые из них.

В Сети впервые показали новый Honda CR-V

Покупателям предложат версии с гибридными силовыми установками, как и сейчас. Произойдут ли в них изменения – пока не сообщается.

В Украине Honda CR-V с 1,5 л бензиновым турбодвигателем стоит от 1 106 900 гривен, а с гибридной силовой установкой – от 1 211 900 гривен.

Напомним, что в конце прошлого года в Украине начались продажи «спортивного» Honda HR-V.


Максимов Віталій, Тудей

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