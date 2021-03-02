В Украине начался прием заказов на обновленную Toyota Camry
В Украине начался прием заказов на обновленный седан Toyota Camry. Эта новинка появится у украинских дилеров компании Toyota уже в ближайшее время.
Обновленная Toyota Camry получила новый передний бампер, новую решетку радиатора, новые большие легкосплавные колесные диски и несколько новых вариантов цвета кузова.
В салоне есть обновленная информационно-развлекательная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, функция памяти для сиденья водителя, боковых зеркал и руля.
Кроме того, японский седан получил большое количество современных технологий, а также систем активной безопасности и помощи водителю.
В линейку двигателей входит модернизированный 2,5 л бензиновый агрегат мощностью 207 л.с. и 243 Нм кр. м. Разгон до «сотки» занимает менее девяти секунд. Покупателям также предложат экономичную гибридную версию общей мощностью 218 л.с.
Напомним, в прошлом году в Украине появилась самая быстрая Toyota Camry. Она оснащается 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с.