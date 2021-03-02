Движение транспорта на Борщаговской в Киеве ограничили на полгода

Обновляют покрытие между просп. Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана.

Движение транспорта на Борщаговской в Киеве ограничили на полгода
Фото: КМДА

В Киеве на улице Борщаговской частично ограничено движение транспорта до 1 сентября. Это связано с капитальным ремонтом покрытия, сообщают в КГГА.

"На улице Борщаговской начали новый этап капитального ремонта. Обновляют покрытие между просп. Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана (Индустриальный мост) в направлении Борщаговки", - говорится в сообщении.

Так, в ближайшие недели будут проходить подготовительные работы. Вскоре начнут ремонт тротуара и обустройство велодорожек.

"Основные ремонтные работы планируется выполнить в ближайшие месяцы", - отмечают в КГГА.

Как сообщалось, в Киеве с 27 февраля начался ремонт Индустриального моста. На прошлой неделе работы начались на части путепровода в направлении центра, на этой - в направлении Борщаговки.

Напомним, что в Киеве в ближайшие годы планируют также отреставрировать мост Патона. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение.

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