Движение транспорта на Борщаговской в Киеве ограничили на полгода

Обновляют покрытие между просп. Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана.

В Киеве на улице Борщаговской частично ограничено движение транспорта до 1 сентября. Это связано с капитальным ремонтом покрытия, сообщают в КГГА.

"На улице Борщаговской начали новый этап капитального ремонта. Обновляют покрытие между просп. Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана (Индустриальный мост) в направлении Борщаговки", - говорится в сообщении.

Так, в ближайшие недели будут проходить подготовительные работы. Вскоре начнут ремонт тротуара и обустройство велодорожек.

"Основные ремонтные работы планируется выполнить в ближайшие месяцы", - отмечают в КГГА.

Как сообщалось, в Киеве с 27 февраля начался ремонт Индустриального моста. На прошлой неделе работы начались на части путепровода в направлении центра, на этой - в направлении Борщаговки.