Движение транспорта на Борщаговской в Киеве ограничили на полгода
Обновляют покрытие между просп. Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана.
В Киеве на улице Борщаговской частично ограничено движение транспорта до 1 сентября. Это связано с капитальным ремонтом покрытия, сообщают в КГГА.
"На улице Борщаговской начали новый этап капитального ремонта. Обновляют покрытие между просп. Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана (Индустриальный мост) в направлении Борщаговки", - говорится в сообщении.
Так, в ближайшие недели будут проходить подготовительные работы. Вскоре начнут ремонт тротуара и обустройство велодорожек.
"Основные ремонтные работы планируется выполнить в ближайшие месяцы", - отмечают в КГГА.
Как сообщалось, в Киеве с 27 февраля начался ремонт Индустриального моста. На прошлой неделе работы начались на части путепровода в направлении центра, на этой - в направлении Борщаговки.
Напомним, что в Киеве в ближайшие годы планируют также отреставрировать мост Патона. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение.