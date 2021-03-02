Укравтодор отремонтирует дорогу от Берегового до венгерской границы в рамках "Большого строительства"

На трассе М-23 запланированы работы по текущему среднему ремонту от нулевого километра до отметки 21 км.

В 2021 году в Закарпатской области будет полностью отремонтирован маршрут М-23 Берегово - Виноградов - Великая Копаня. Работы по восстановлению пограничной дорожной инфраструктуры являются частью программы Президента «Большое строительство».

Как сообщает Укравтодор, на трассе М-23 запланированы работы по текущему среднему ремонту от нулевого километра до отметки 21 км - от города Берегово до КПП "Вилок" - КПП "Тисабеч" на границе с Венгрией.

«Благодаря восстановлению инфраструктуры, этот пункт пропуска должен разгрузить самый популярный пункт на границе с Венгрией в городе Чоп», - отметили в Укравтодоре.

В 2020 году в рамках президентской программы «Большая стройка» на трассе М-23 закончили ремонт двух участков. По итогам этого года будет восстановлено все 50 км трассы.

По маршруту, который имеет выход на Н-09, можно будет комфортно путешествовать от самой границы с Евросоюзом и далее через Карпаты - Рахов и Яблунецкий перевал - в Ивано-Франковск и Львов.

Напомним, во время форума "Украина 30. Инфраструктура" глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что в рамках "Большого строительства" в 2021 году отремонтируют трассу М-30 Стрый - Изварино. Она соединит запад и восток страны, ее протяженность - 1400 км.