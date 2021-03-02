В Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИ

По словам членов экипажа, кот мешал управлять самолетом и пытался нападать на капитана.

В Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИ
Архівне фото
Фото: goodcat.wordpress.com

Самолет суданской авиакомпании Tarco, выполнявший рейс из Судана в столицу Катара Доху, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неожиданного появления агрессивного кота в кабине пилотов.

Об этом сообщила суданская газета "Al-Sudani", передает "Суспільне".

Пилоты нашли животное в кабине через полчаса после вылета из аэропорта столицы Судана Хартума.

По словам членов экипажа, кот мешал управлять самолетом и пытался нападать на капитана. Тот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Предполагают, что кот мог залезть в самолет в ночь перед вылетом во время уборки или технического осмотра.

Напомним, в августе 2019 года в РоSSии среди кукурузного поля экстренно сел пассажирский самолет, летевший в оккупированный Крым. На взлете самолет столкнулся со стаей птиц.

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