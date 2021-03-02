Во Львове трое парней выдавали себя за контролеров, чтобы не платить за проезд

Их задержали и передали полиции настоящие контролеры.

Во Львове трое парней выдавали себя за контролеров, чтобы не платить за проезд
Фото: let.org.ua

В пятницу, 26 февраля, во Львове контролеры поймали трех пассажиров, которые ехали в трамвае без билетов. Чтобы не платить за проезд, они сами решили прикинуться контролерами.

Об этом сообщила пресс-служба ЛКП "Львовэлектротранс".

Инцидент произошел в трамвае №6. Отмечается, что когда настоящие контролеры зашли в трамвай, в вагоне стояли трое молодых мужчин, которые не имели при себе билетов. Чтобы не платить штраф, они начали убеждать, что также работают в "Львовэлектротрансе", но не имели при себе никаких документов, подтверждающих их слова.

По словам заместителя директора ЛКП Виталия Баранского, во время выяснения обстоятельств стало известно, что лица не работают на предприятии и не имеют права для проверки проездных документов у пассажиров.

"Совершив побег, нарушители в короткий срок были задержаны работниками Шевченковского отдела полиции г. Львов. Свое поведение объяснили тем, что это для челленджа", - рассказал Баранский.

Напомним, ранее в Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала "зачепера".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщинуПьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщину
Единый электронный билет вскоре внедрят по всей УкраинеЕдиный электронный билет вскоре внедрят по всей Украине
Стивен Сигал представил украинскую бронированную амфибиюСтивен Сигал представил украинскую бронированную амфибию
Renault тестирует конкурента Nissan QashqaiRenault тестирует конкурента Nissan Qashqai
В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт
Блок рекламы


Похожие новости
Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)
Подорожание проезда в пригородных маршрутках Киева: где поднялись ценыПодорожание проезда в пригородных маршрутках Киева: где поднялись цены
С 15 февраля камеры начнут “засекать“ проезд по полосе общественного транспортаС 15 февраля камеры начнут “засекать“ проезд по полосе общественного транспорта
Сколько платить за первую регистрацию авто. Разъяснение Пенсионного фондаСколько платить за первую регистрацию авто. Разъяснение Пенсионного фонда
Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева поднимут уже завтраСтоимость проезда в пригородных маршрутках Киева поднимут уже завтра
Трое нацгвардейцев попали под колеса автомобиля в Запорожской областиТрое нацгвардейцев попали под колеса автомобиля в Запорожской области
Кличко назвал новые сроки строительства моста на ТроещинуКличко назвал новые сроки строительства моста на Троещину
Проезд по дорогам общего пользования в Одесской области восстановленПроезд по дорогам общего пользования в Одесской области восстановлен
Заместитель Кличко предупредил о подорожании проезда в маршруткахЗаместитель Кличко предупредил о подорожании проезда в маршрутках
Тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева вырастутТарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева вырастут
Последние новости
Подгружаем последние новости