Во Львове трое парней выдавали себя за контролеров, чтобы не платить за проезд

В пятницу, 26 февраля, во Львове контролеры поймали трех пассажиров, которые ехали в трамвае без билетов. Чтобы не платить за проезд, они сами решили прикинуться контролерами.

Об этом сообщила пресс-служба ЛКП "Львовэлектротранс".

Инцидент произошел в трамвае №6. Отмечается, что когда настоящие контролеры зашли в трамвай, в вагоне стояли трое молодых мужчин, которые не имели при себе билетов. Чтобы не платить штраф, они начали убеждать, что также работают в "Львовэлектротрансе", но не имели при себе никаких документов, подтверждающих их слова.

По словам заместителя директора ЛКП Виталия Баранского, во время выяснения обстоятельств стало известно, что лица не работают на предприятии и не имеют права для проверки проездных документов у пассажиров.

"Совершив побег, нарушители в короткий срок были задержаны работниками Шевченковского отдела полиции г. Львов. Свое поведение объяснили тем, что это для челленджа", - рассказал Баранский.

Напомним, ранее в Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала "зачепера".