Минобороны решило разработать новые внедорожники для ВСУ вместо УАЗов, которые "морально и физически устарели"

Модернизация и выпуск новых моделей этих авто и запчастей к ним осуществляются предприятиями в РоSSии.

Министерство обороны объявило об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства Андрей Таран заявил о планах кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения. По его словам, планируется, что обновление парка будет осуществлено после приемки избранного образца на вооружение ВСУ.

Министр отметил, что сейчас основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций, которые уже "морально и физически устарели". А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих авто и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора РоSSийской Федерации. Поэтому было принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.

"Мы должны сказать: «Farewell, УАЗ». Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. К опытным образцам выдвигается ряд требований: надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний", - подчеркнул Таран.

Первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили о разработке собственного бронежилета для сухопутных войск ВСУ.