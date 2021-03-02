Toyota Land Cruiser 300 - первые фото

В Сети показали рендерные изображения внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит обозначение 300. Его официальная премьера может состояться уже текущей весной.

В Сети впервые показали новый Toyota Land Cruiser 300

Рендерные изображения сделали на основе Toyota Land Cruiser 200 и шпионских фотографий модели нового поколения, которые ранее попали в Интернет.

На рендерных изображениях у знаменитого японского внедорожника увеличенная радиаторная решетка, новые светодиодные фары, новые узкие задние фонари и немного скошенные сверху задние боковые окна.

Toyota Land Cruiser 300 на рендерах кажется нам немного больше, чем модель текущего поколения. Судя по всему, дизайнеры, их создавшие, учли, что новый Land Cruiser увеличится в длине на 50 мм.

В Сети впервые показали новый Toyota Land Cruiser 300

В целом получился вполне красивый внедорожник. Однако, мы надеемся, что Toyota Land Cruiser 300 будет ещё лучше.

Ранее стало известно, что в линейку двигателей нового Land Cruiser войдут 3,5 л бензиновый битурбо мотор V6 мощностью 415 л.с. и 3,3 л дизель. Также покупателям предложат гибридную версию с 3,5 л двигателем мощностью 299 л.с. и электромотором мощностью 180 л.с.


Максимов Віталій, Тудей

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