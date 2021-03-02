За месяц автогаз в Украине подорожал на 2 грн

За месяц автогаз в Украине подорожал на 2 грн

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине за месяц с 1 февраля по 1 марта выросла на 2,2 грн за литр или на 17%, – до 15,39 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

На станция премиум сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR этот вид топлива подорожал в пределах 2-2,5 грн/л – до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.

В сети "Привата" ("Укрнафта", "Авиас", ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 2,20, до 14,,70 грн/л.

Цены также выросли в AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Параллель", "Надежда", Chipo, "Род-Ник", SUN OIL и Mango и др. 2-2,9 грн/л.

МинПром по материалам enkorr

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