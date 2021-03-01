Мошенники придумали новый тип автоподстав на парковках

Мошенники постоянно придумывают новые методы афер, чтобы «развести» на деньги доверчивых автомобилистов. В последнее время участились случаи нового типа автоподставы – на парковке.

Новую мошенническую «схему» злоумышленники используют на парковках в больших городах.

Видеокамера фиксирует всё, что происходит на тесной стоянке. Жертве показывают видео со стоянки, в которое предварительно злоумышленники внесли некоторые изменения. В видео обычно показывают, как автомобиль жертвы «чиркает» стоящую на парковке машину и уезжает, хотя на самом деле это не было.

Злоумышленники встречаются со своей жертвой, предъявляют «пострадавший» автомобиль, у которого обязательно есть царапина. После этого автомобилисту предлагается заплатить за ремонт машины. В противном случае угрожают сообщить в полицию.

Доверчивые автомобилисты чаще всего «договариваются» с мошенниками. Им не хочется фигурировать в материалах полиции.

Ранее мы сообщили, что в Украине мошенники вспомнили про старый авторазвод: “Вы выиграли автомобиль!“