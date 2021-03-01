Дутые грузовики: Nikola признала, что сделала 9 «неточных» заявлений при скомпрометированном основателе

Начинающий производитель экологического транспорта Nikola признался Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что девять заявлений основателя компании Тревора Милтона (Trevor Milton) были «неточными». Действительно, между 2016 годом и увольнением в 2020 году господин Милтон сделал ряд крайне недостоверных заявлений о своей компании.

Nikola

Например, на пресс-конференции 2016 года он вышел на сцену, чтобы представить прототип первого грузовика компании, получившего название Nikola One. Во время мероприятия руководитель утверждал, что грузовик «полностью функционирует». На самом деле Nikola так и не добилась, чтобы грузовик смог перемещаться самостоятельно.

Nikola Motor/Agence France-Presse — Getty Images

А самым печально известным обманом публики со стороны Nikola стало видео 2018 года, когда Nikola One был показан в движении. На самом деле компания отбуксировала неработающий грузовик на вершину длинного пологого склона и скатила его вниз, повернув камеру так, чтобы казалось, будто машина движется по горизонтальной поверхности.

Кадр из пресловутого ролика с неработающим прототипом Nikola One

Эти и некоторые другие «приукрашивания реальности» стали известны в сентябре после того, как фирма Hindenburg Research, занимающаяся короткими продажами ценных бумаг, опубликовала отчёт, в котором обвинила Nikola в массовом мошенничестве. В ответ компания поручила юридической фирме Kirkland and Ellis изучить обвинения. Хотя итоговый отчёт ещё не обнародован, Nikola уже призналась в девяти «неточных заявлениях», сделанных до отставки господина Милтона в сентябре 2020 года. Среди прочего они включают:

в июле 2016 года компания заявляла, что владеет правами на скважины природного газа, а в августе 2016 года эти скважины использовались в качестве резервного источника для производства солнечного водорода;

в апреле 2019 года Тревор Милтон заявил, что солнечные панели на крыше штаб-квартиры компании производят примерно 18 МВт энергии в день;

в декабре 2019 года и июле 2020 года господин Милтон заявил, что компания способна производить более 1000 кг водорода на демонстрационных станциях и что при этом стоимость 1 кг была ниже $3;

в июле 2020 года Милтон заявил, что все основные компоненты машин компании производятся ею самой.

Nikola теперь признала, что эти утверждения были неверны полностью или частично на момент оглашения. Kirkland and Ellis ещё не решила, нарушила ли Nikola какие-либо законы, когда делала эти ложные заявления — расследование продолжается. Впрочем, сам автопроизводитель говорит, что эти искажения ещё могут повлечь за собой серьёзные юридические последствия. Федеральные прокуроры и SEC заинтересовались ситуацией в сентябре прошлого года. Компания уже понесла судебные издержки на $8 млн в соответствии с соглашением о возмещении ущерба с Тревором Милтоном.

В то же время Nikola утверждает, что главный тезис доклада Hindenburg Research с обвинением в массовом мошенничестве не является справедливым. Господин Милтон действительно пытался построить жизнеспособный водородный транспортный бизнес, хотя и неумело. Хотя он крайне преувеличивал возможности Nikola, были наняты опытные инженеры для работы над продуктами. Перед уходом руководитель заключал сделки с компаниями, которые действительно умеют проектировать и строить грузовики.

Таким образом, в то время как новое руководство Nikola пытается оправиться от выходок господина Милтона, оно собирается продолжать наиболее многообещающие проекты и стратегии основателя. Действительно, когда компания опубликовала свои квартальные финансовые результаты на этой неделе, Nikola сообщила, что завершила сборку пяти прототипов своего электрического грузовика Nikola Tre в партнёрстве с итальянским производителем IVECO. Ведётся строительство завода в Германии, а пробное производство планируется начать в июне. Nikola также строит завод в Аризоне, который, как она надеется, начнёт выпускать грузовики в конце этого года. Впрочем, в 2021 году планируется выпустить лишь около сотни машин.

У Nikola остаётся порядка $900 млн наличности в банке, а в прошлом году потери составили $117 млн. Nikola уверяет, что её водородные электрические грузовики выйдут на рынок в 2023 году, и ради этого компания свернула работы над гидроциклом и вездеходом на электрической тяге, а ещё ранее — над пикапом Badger. Заключены контракты по налаживанию добычи водорода. В общем, новое руководство действительно пытается превратить Nikola в жизнеспособного производителя экологичных грузовиков. Но время идёт, а наличность тает. Дадут ли инвесторы компании с подмоченной репутацией столь нужные для запуска бизнеса деньги — большой вопрос.



