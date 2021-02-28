Новый украинский лоукост Bees Airline зарегистрировал первые самолеты

Это два Boeing 737-800, которые ранее эксплуатировала МАУ.

Новый украинский лоукост Bees Airline зарегистрировал в Украине два первых самолета.

Об этом пишет avianews.com.

Это Boeing 737-800 с бортовым номером украинского регистра UR-UBA и UR-UBB. Госавиаслужба выдала на них регистрационные удостоверения 22 и 23 февраля 2021 года.

Оба авиалайнера выпущены в 2010 году и стоят сейчас в Польше . Ранее их под номерами UR-PSC и UR-PSD девять лет эксплуатировала МАУ.

"Пока Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала", - говорится в сообщении.

На сегодня известно, что в марте Bees Airline будет летать из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.

Авиакомпания намерена работать по концепции лоукост на регулярных и чартерных рейсах. Базовым аэропортом для нее станет " Киев " (Жуляны).

"Сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее в июле 2020 года возглавлял Евгений Хайнацкий, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline", - добавляет издание.

Напомним, авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в Украине в июле 2020 года.

Создание Bees Airline связывают с освобождением и.о. гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого, который возглавлял компанию с 2017 года. Его якобы уволили за то, что он участвовал в организации работы другой компании.