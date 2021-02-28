МАУ и SkyUp увеличат количество полетов в Грузию

Туристам из Украины перед вылетом необходимо будет сдать ПЦР-тест на ковид.

МАУ и SkyUp объявили о расширении полетной программы в Грузию после того, как грузинские власти решили открыть страну для украинских туристов с 1 марта.

Об этом пишет avianews.com.

МАУ в начале марта увеличит частоту полетов на восстановленном маршруте " Киев -Тбилиси” до четырех, а с 28 марта - до пяти рейсов в неделю.

SkyUp предложила пассажирам девять маршрутов в Грузию. Лоу-кост намерен летать из Киева , Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Также авиакомпания планирует открыть рейсы из Запорожья в Батуми.

Компания запустит рейсы из региональных аэропортов Украины в Грузию в конце апреля-мая. Рейсы из Киева в Тбилиси авиакомпания уже выполняет, а из Киева в Батуми полетит с 4 апреля.

Туристам из Украины перед вылетом в Грузию по требованию властей страны необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.

С момента сдачи анализа до момента вылета должно пройти не более 72 часов. То есть, если пассажир вылетает 4 апреля в 15:00, он должен сдать тест не ранее 1 апреля 15:00.

Уже в Грузии на третий день пребывания туристам необходимо пройти повторный ПЦР-тест на коронавирус.

"После возвращения в Украину самоизоляция или ПЦР-тест нужны, если МОЗ Украины внесет Грузию в красный список стран. С 26 февраля 2021 года Грузия находилась в зеленой зоне", - говорится в сообщении.