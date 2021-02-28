Единый электронный билет вскоре внедрят по всей Украине

Уже совсем скоро в Украине начнет действовать единый электронный билет. Он будет действителен для всех видов общественного транспорта, по крайне мере – наземного. Это поможет властям и перевозчикам разумно организовать графики и остановки движения общественного транспорта.

В Украине вскоре заработает единый электронный билет

Единый электронный билет ныне проходит пилотную обкатку в столице. Однако уже вскоре его будут вводить во Львове и Мариуполе. А с началом лета это новшество планируют распространить и на другие города.

Единый электронный билет будет действовать на железной дороге, в автобусах и метро. Инициаторы его внедрения надеются, что это будет удобно как для пассажиров – в первую очередь, так и для перевозчиков – во вторую. В перспективе он должен стать "сквозным", связав между собой всю транспортную сеть Украины.

Пассажирам единый электронный билет даст возможность экономить время и деньги. Им не нужно будет стоять в очередях , чтобы оплатить свой проезд.

В Украине вскоре заработает единый электронный билет

Выиграть от этого должны также перевозчики и местная власть. Благодаря использованию пассажирами единого электронного билета власть будет иметь представление о том, какие маршруты и в какое время наиболее загружены, а от каких вообще можно было бы отказаться.

Кроме того, у власти будет исчерпывающая информация о том, в каких населенных пунктах, возможно, нужны дополнительные остановки или дополнительные транспортные маршруты.

Кроме того, власти смогут определить, какое количество льготников и как часто пользуется общественным транспортом.

"Можно будет контролировать перевозки, планировать поездки и лучше подстроить все транспорты. Будет понятно, какая доля приезжих использует общественный транспорт, какие виды общественного транспорта, в какие точки едет",- говорит эксперт по городскому транспорту и мобильности Игорь Могила.

Напомним, в парламенте зарегистрирован законопроект №4383, который предусматривает новую модель организации общественного транспорта. Он, в частности предусматривает отказ от маршруток.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19
Пьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщинуПьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщину
В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт
"Укроборонпром" анонсировал производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Одессе"Укроборонпром" анонсировал производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Одессе
За неделю цены на АЗС увеличились на 1,25 грн/лЗа неделю цены на АЗС увеличились на 1,25 грн/л
Блок рекламы


Похожие новости
Мошенники в Украине взялись за владельцев автомобилей
В Украине стало больше “бодяжного“ топливаВ Украине стало больше “бодяжного“ топлива
Volkswagen ID.3 появился в УкраинеVolkswagen ID.3 появился в Украине
В Украине «евробляхеров» начали массово «разводить» на деньгиВ Украине «евробляхеров» начали массово «разводить» на деньги
"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковск из-за карантина"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковск из-за карантина
В Украине запретят машины с приднестровскими номерамиВ Украине запретят машины с приднестровскими номерами
В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт
В Украине будет локализовано производство электромобилейВ Украине будет локализовано производство электромобилей
В Украине задержали мошенников, которые «продавали авто из Европы»В Украине задержали мошенников, которые «продавали авто из Европы»
В Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларовВ Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости