Единый электронный билет вскоре внедрят по всей Украине

Уже совсем скоро в Украине начнет действовать единый электронный билет. Он будет действителен для всех видов общественного транспорта, по крайне мере – наземного. Это поможет властям и перевозчикам разумно организовать графики и остановки движения общественного транспорта.

Единый электронный билет ныне проходит пилотную обкатку в столице. Однако уже вскоре его будут вводить во Львове и Мариуполе. А с началом лета это новшество планируют распространить и на другие города.

Единый электронный билет будет действовать на железной дороге, в автобусах и метро. Инициаторы его внедрения надеются, что это будет удобно как для пассажиров – в первую очередь, так и для перевозчиков – во вторую. В перспективе он должен стать "сквозным", связав между собой всю транспортную сеть Украины.

Пассажирам единый электронный билет даст возможность экономить время и деньги. Им не нужно будет стоять в очередях , чтобы оплатить свой проезд.

Выиграть от этого должны также перевозчики и местная власть. Благодаря использованию пассажирами единого электронного билета власть будет иметь представление о том, какие маршруты и в какое время наиболее загружены, а от каких вообще можно было бы отказаться.

Кроме того, у власти будет исчерпывающая информация о том, в каких населенных пунктах, возможно, нужны дополнительные остановки или дополнительные транспортные маршруты.

Кроме того, власти смогут определить, какое количество льготников и как часто пользуется общественным транспортом.

"Можно будет контролировать перевозки, планировать поездки и лучше подстроить все транспорты. Будет понятно, какая доля приезжих использует общественный транспорт, какие виды общественного транспорта, в какие точки едет",- говорит эксперт по городскому транспорту и мобильности Игорь Могила.

Напомним, в парламенте зарегистрирован законопроект №4383, который предусматривает новую модель организации общественного транспорта. Он, в частности предусматривает отказ от маршруток.