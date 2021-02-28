В Киеве за ночь обнаружили 30 пьяных водителей.

На водителей составляют протоколы по ст. 130 КУоАП - управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Киеве патрульные за ночь 28 февраля обнаружили 30 водителей с признаками опьянения, некоторых из них благодаря неравнодушным гражданам.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

В частности, утром на линию 102 поступил вызов от прохожего, тот сообщил, что видит мужчин, которые приехали в магазин в состоянии сильного опьянения.

"Заявитель запомнил номерной знак автомобиля и несмотря на то, что лица успели уехать с места, их разыскали патрульные", - говорится в сообщении.

По требованию патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель согласился. Результат проверки прибором "Драгер" - 1,78 промилле.

Инспекторы составили на водителя протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, 24 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект, что повышает тарифы за нарушения дорожного движения.

Штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии составит 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года, за третий случай за год - 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией автомобиля.

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