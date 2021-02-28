Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

В ночь на воскресенье, 28 февраля, в Польше в ДТП погибли двое украинцев.

Об этом пишет regiony.tvp.pl со ссылкой на полицию.

Авария произошла в городе Люблин на улице Глиниана. Водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал за поворот дороги и ударил боком в дерево.

Удар был таким сильным, что водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

"На месте погибли 24-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции несколько часов работали на месте происшествия под контролем прокурора. Дорога была перекрыта.

Напомним, в аварии автобуса в Египте пострадали украинские туристы.